Esmaspäev tuleb päikseline

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 3-8 m/s, pärast keskööd pöördub tuul põhjakaarde. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on sajuta, aga paiguti võib tekkida udu. Muidu on nähtavus hea. Sooja on 12-14 kraadi.