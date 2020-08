Loometalgud võitis võru keele lastele edasiandmise teema

Võiduideed eest vedanud Triinu Laan Võru Instituudist tõi talgutele probleemipüstituse, et kodudes ei räägita lastega võru keelt. Olgugi, et võru keel on oma populaarsust suurendanud, ei toimu samal ajal keele loomulikku peresisest edasiandmist vanematelt noorematele põlvkondadele. Et seda muuta, plaanivad võru ja seto keele entusiastid anda uue sisu võru ja seto keele nädalale ning luua teadlikult kohalikke eeskujusid ja anda väikeseid nippe, kuidas hakata lastega kohalikku keelt pruukima.