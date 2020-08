Räpina haigla rajab hoolealustele jalutusaia

ASi Räpina Haigla juhatuse esimehe Peeter Sibula sõnutsi on tegemist keset linna asuva küllaltki suure, 0,3 hektari suuruse krundiga.

Kuhugi mujale areneda pole

«Kuhugi mujale meil võimalik areneda pole. Kaugemal elava omanikuga pidasime läbirääkimisi kaks aastat. Kui ta krundi aasta tagasi müüki pani, leidsime nõukoguga, et teist võimalust ei pruugi tulla, sest keegi teine võib kinnistu ära osta. Maksma läks see 35 000 eurot, mis on meile päris suur summa,» rääkis Sibul.

Krundil on praegu laut, küün, pesuköök ja garaaž, mis kõik amortiseerunud. «Pesuköök veel püsiks, aga kõrvalhoonetesse ei tasu küll enam sisse astuda. Majas sees pole keegi aastaid elanud, mistõttu odavam tuleks see lammutada ja uus ehitada,» leidis ta.

Peaminister võttis muret kuulda

Kuna haiglal pole lagunenud hoonetega midagi peale hakata, peeti kõige otstarbekamaks plats nii-öelda tühjaks teha. Paraku ei andnud esialgne suhtlemine Kredexi esindajatega kuigi palju lootust lammutustoetust saada.

«Meile vastati, et me pole abikõlblikud, kuna oleme äriühing. Lootust toetusele oli vaid omavalitsustel ja omavalitsustele kuuluvatel äriühingutel, kes tegelevad elamumajandusega. Kui koroonapuhangu ajal oli peaministriga telesild, kurtsime muret ka talle ning palusime vastava määruse tingimusi muuta. Rääkisime, et tahaksime samuti anda oma panuse majanduse elavdamisse kriisi ajal. Ning kahe nädala pärast oli määrus muudetud,» tunnustas haiglajuht ametkondade kiiret tegutsemist.

Muudetud määruse kohaselt saavad üksnes sel aastal lammutustoetust taotleda ka need äriühingud, kus omavalitsustel on enamusosalus. Kredexil on selleks otstarbeks viis miljonit eurot.

Lammutamiseks küsis AS Räpina Haigla 26 989,20 eurot ning täpselt nii palju neile ka eraldati. Omaosalus on 10 protsenti. Ka sedavõrd väike omaosaluse protsent kehtib vaid tänavu, muidu on see 30 protsenti.

«Meile oli see väga hea uudis ning ehk saab mõni teine veel seda võimalust kasutada. Igal juhul leidis taas kinnitust põhimõte: kui sa ei küsi, siis sa ka ei saa,» toonitas Peeter Sibul.

ASi Räpina Haigla juhatuse liikme, õendusjuht Taimi Randma sõnutsi saavad hoolealused Aia 3a kinnistu arendamisega haigla juurde muu hulgas roheala, kus võimalik rohkem liikuda. «Meie praegusel territooriumil olev roheala on paraku väga väike,» lausus ta.