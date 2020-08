Järjekorras 11. suvekoolis toimub tegevus rühmades ja teemade kaupa. Ürituse korraldaja Marek Mekk rääkis, et sel aastal püütakse eri valdkondade vahel hästi tasakaalu hoida. «Meil on sporti, muusikat, toidupoolt, näpu- ja käsitööd. Tehakse isegi stencil’it ehk šabloonikunsti,» rääkis Mekk. Tänavune ürituse pealkiri on inspireeritud ühtpidi suvekooli toimumise korrast ja teisalt koroonaviirusest. «Kuna on koroona, ongi aeg jälle üksteist näha,» lisas ta.