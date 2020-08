Põlva on teadupärast lõõtsapealinn, kus lõõtspill on au sees. «Lõõtsamaestro Heino Tartes võttis minuga ühendust: Janno, me käisime ja vaatasime Lutsu teatri üle, tahaksime teha lõõtsamuusikali: kas sinu juures võiks teha,» meenutas Lutsu teatri seltsi juhatuse liige, produtsent Janno Rüütle. «Ta rääkis seda mulle juba vabariigi aastapäeva paiku. Enne suve helistas uuesti, siis saime kokku ja panime täpsema plaani paika. Teeme ära!»