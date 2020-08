Võru Heliose mängijal tuvastati koroonaviirus

Jalgpalliklubi Võru FC Heliose tegevjuhi Jaanus Vislapuu sõnul on tegu kohaliku Võru mängijaga ja pole teada kust ta koroonaviiruse külge sai. Koroonaviiruse proovi positiivse tulemuse järel andis klubi sellest Eesti Jalgpalli Liidule teada ja peale seda toimus ka jalgpalliliidu kriisikomisjoni koosolek, kus lepiti kokku edasised sammud.

Terviseamet märkis kõik 11. augustil Võru Heliose treeningul osalenud inimesed positiivse proovi andnud mängija kontaktseteks, mistõttu peavad nad olema 14 päeva eneseisolatsioonis. Võru klubi ja jalgpalliliit leppisid kokku, et eneseisolatsioonis on ka 10. augusti treeningul osalenud inimesed

«Teistel mängijatel pole nädala jooksul nähtusi ilmnenud ja personal on ka terve,» sõnas Vislapuu, kes on ettevaatusabinõuna isolatsioonis ja lisas: «Kõik meeskonna mängijad jälgivad oma enesetunnet ja on valmis haigusnähtude ilmnemisel kohe arsti poole pöörduma,» ütles Võru klubi esindaja.