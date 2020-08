Otepää tähistab taasiseseivumispäeva kolme erineva peoga

Taasiseseivumispäeva tähistamist alustatakse 19.augustil kell 20, mil Puka Kultuurimaja pargis ootab kõiki huvilisi tuntud laulja Kaire Vilgats koos kooridega. Toimub traditsiooniline 13. Puka Öölaulupidu «Elu on suur lilleaed». Kohapeal saab osta laulikuid ja kaasa laulda, saab kohvi, kohvikõrvast ja soolaseid suupisteid. Õhtul süüdatakse lõke ja on ilutulestik.

Järgmisel päeval, 20. augustil kell 17 saadakse aga kokku Sangaste Tammepargis. Maha peetakse üks suur perepiknik, mängitakse ja tantsitakse ning süüdatakse lõke. Külas on Elva Lendteater ja politseikoer. Laud kaetakse ühiselt, Sangaste Kultuurimaja pakub kohvi, teed ja morssi. Piknikule puhub elu sisse Väike-Maarja pasunakoor. Perepiknikul saab näha kuidas Sangastesse istutatud tammedel läinud on.

Reedel, 21. augusti õhtul kell 20 on huvilised oodatud Otepää Kultuurimaja parki. Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud tantsuõhtul mängib ansambel Fix. Toimub pidulik Otepää valla Aukodaniku tiitli üleandmine, mille sellel aastal pälvis Ene Kelder. Tunnustatakse ka parimaid sportlasi. Avatud on kohvik. Kõik üritused on tasuta.