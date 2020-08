Aastatuhat rukkileivaga

Samas on väiksest peale minuga kaasas käinud sõnad, et leiba ei tohi ära visata. See on nõnda püha eestlaste jaoks. Kuigi armutud duellid saiaga on käinud aastasadu, on rukkileib saia võidukäigust hoolimata püsima jäänud.

Tuhat aastat on rukkileib olnud eestlaste üks peamisi toiduaineid. Ehkki puhta rukkileiva saamiseni läks aega ning erinevate lisanditega aganaleiva seest võis leida nii saepuru kui ka tammetõrusid. Leiba söödi kõikvõimalikel puhkudel suvel ja talvel. Ja ka töötati selle nimel, et oleks leib laual. Kust mujalt selline väärtus ühele toidule tulla sai.

Kui midagi väga palju ja pikalt süüa, tulevad tavaliselt välja ka antud söögipoolise varjuküljed. Kuid rukkileiva puhul pole seda ette tulnud. Bioloogiliselt on rukkileiba organismis testitud needsamad tuhat aastat, mis teeb sellest üsnagi ohutu toiduaine. Professor Zilmeri sõnul ei pea hetkegi muretsema, et liiga palju leiba sõite.

Kui ohutus on tagatud, siis mida rukkileib meile annab? Lisaks maitsvale toiduainele tõstis Zilmer esile rukki väga hea kiudainete spektri, mis toetab seedetraktis tegutsevate kasulike mikroobide tööd. «Tänapäeval räägitakse väga palju, et meil peab seedetraktis olema väga hea mikroobide koosseis ehk mikrobioom,» ütles ta.

Need argumendid kokku olidki minu jaoks piisavad, et üle paari aasta taas leiba osta ning sellele uus võimalus anda. Rõõmustab seegi, et kui saia tuleb üldjuhul osta terve päts, siis leiba saab ka poole kaupa. Olen märganud, et leiva säilivusaeg on ka paari päeva võrra pikem.