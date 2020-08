Algavast kooliaastast saab omalaadne proovikivi. Kauaaegne koolijuht Katrin Martinfeld usub, et kuigi distantsõppel on omad puudused, hakkab see nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes üha rohkem levima. Arved Breidaks FOTO: Arved Breidaks