Vallamaja alumisel korrusel, kus asus esmalt postkontor ja hiljem postijaoskond, anti veel esmaspäeval teada, et uus postipunkt asub Santexi kaupluses. Sanitaartehnika poe uksel aga ootab ees järgmine Eesti Posti kirjadega silt, kust saab lugeda, et 17. augustist asutakse aadressil Võru maantee 2, Rahumäe küla. Seal on postipunkt avatud esmaspäevast reedeni kell 14–16. Leiab ka viite pakiautomaatidele.

Jõuetusetunne ähvardab pikali paisata

Räpina vallavanem Enel Liin ei varjanudki oma rahulolematust. «Pidin selle teate peale jõuetusest pikali kukkuma. Lugesin mitu korda, ega ma ole eksinud. Viia postipunkt Räpina-suurusest linnast Rahumäe külla on irvitamine kohaliku rahva üle! Veel täna (esmaspäeva – M.M.) hommikul oli maanteel postipunkti asukoht viidastamata – ma isegi ei kujuta ette, kuhu minna. Posti jaotuspunkt võib seal ju olla, aga inimene peab siit minema viie kilomeetri kaugusele! Kui suured need rendikulud vallamajas ikka oleksid, et ei saa teha siin postipunkti?»

Omavalitsusjuhil on kahju ajast, mis kulutatud Eesti Postiga (Omnivaga) suheldes. «Igal aastal ikka mitu korda egiidi all, et muudame teenuse paremaks. Seetõttu oleme ikka olnud valmis koostööks. Kahjuks on see «hea koostöö», mille eest Omniva meid tänab, olnud hea just meie poolt. Kuidas saab nimetada heaks koostööks seda, kui teavitus sulgemisest tuleb mõni päev enne muudatust? Mina nimetan seda demagoogiaks.»

Vallavanemal on plaanis pöörduda selles küsimuses Eesti Posti nõukogu liikmete ja Kagu-Eestist valitud riigikogu liikmete poole. Täna võtab asjakohase pöördumise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Posti Lõuna regiooni juhi Annely Noobeli poole vastu ka Räpina vallavolikogu.

Santexi poe välisseinal asuvast pangaautomaadist esmaspäeva lõuna ajal raha välja võtnud võõpsulane Andres Jäämets kuulis järjekordsest kolimisest Lõuna-Eesti Postimehe reporterilt. Postipunkti senisest asukohast sai ta teada, kui käis sanitaartehnika poes.

Postifirma otsib jätkuvalt lahendusi

«Miks ma peaksin minema Võõpsust Rahumäele? Vallamajas ju ruumi küllalt. Vaba pinda on ka Räpina keskkonnamajas. Pakiautomaati ma praktiliselt ei kasuta. Kui vallamajas asunud postipunkt suletud oli, pidin tähitud kirja saatmiseks Põlvasse sõitma,» rääkis ta.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv kinnitas, et firma otsib koostöös omavalitsusega endiselt sobivaid võimalusi teenuste pakkumiseks. «Pärast postipunkti avamist Santexi kaupluses otsustas koostööpartner prooviperioodi järel teenuse osutamisest kahjuks loobuda. Seetõttu avasimegi esmaspäevast postipunkti Rahumäe külas ning jätkame tööd, et leida sobivad ruumid Räpinas.»

Seni soovitas Kaiv elanikel kasutada kaht pakiautomaati ning tellida postmarke, kaarte, ümbrikke e-poest otse oma postkasti. Samuti on võimalik koju tellida postipunkti saabunud pakid.

Meediasuhete juht andis ühtlasi teada, et Räpinas asuv Buketti lillepood ei paku enam postmarke. «Uurime ka seda, kas mõni teine kohalik ettevõte oleks valmis seda tegema, et margimüügikohti piirkonnas rohkem oleks.»

Enel Liini andmeil aga lõpetas lillepood margimüügi eeskätt postifirma tegutsemisviisi tõttu. «Ei suudetud õigeks ajaks isegi marke tuua, kusjuures ettevõtja pidi need ise välja ostma. Ka müügi eest pakutav tasu oli olematu. Nad ei ole huvitatud sellisest koostööst.»

Kommiraha tehtu eest

Santexi ​juhataja Heiki Mäesaar tunnistas, et postiteenus kulutas liiga palju firma ressurssi ning ka pakutav tasu ei rahuldanud.

«Töötajatele jäi vaid kommiraha. Laopinnad olid pakke täis ning ka vastutus oli taga. Muidugi on postipunkti Rahumäele kolimine Räpinale kahjulik, aga nii head inimesed me ka ei ole, et tasuta töötaksime. Kui Omnivaga läbi rääkisime, kinnitati, et töömaht on niivõrd väike, et see on võimalik ära teha viie minutiga. Nii see paraku ei olnud,» tõdes juhataja.

«Ja kui korraga tulevad poodi nii pakisaatjad kui omad kliendid, keda eelistada? Postiteenuse puhul on ju paberimajandus üle mõistuse, mõni inimene täitis blankettigi päris pikalt. Ka arvutiprogrammid ei toiminud, kuigi neid käidi sättimas. Täiesti imekspandav, kuidas üks riigiettevõte tahab kõike tasuta saada,» lisas Mäesaar.

Rahumäel Kahkvale viiva tee alguses asuvas posti(jaotus)punktis võis esmaspäeva pärastlõunal kohata üksnes kolme Omniva töötajat. Uue koha olevat siiski üles leidnud ka paar klienti.

Postiljon Anne Kübardi sõnutsi koliti jaotuspunkt Rahumäele pärast vallamajast lahkumist. «Räpinlastel, kellel autot ei ole, on siin tõesti tülikas käia. Bussiga võid ju kohale jõuda, aga kuidas pärast tagasi saad?» arutles ta. (Peatus.ee andmeil on Rahumäel võimalik ära käia ka tasuta bussidega, kuid sellele kulub ligemale kaks tundi – M.M.)