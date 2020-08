Rahvastikuminister kohtus Otepää vallajuhtidega

Rahvastikuminister Riina Solman avaldas heameelt, et tal avanes võimalus külastada kaunist Otepää valda ning tutvuda sealse olukorraga. Riina Solman rääkis ka oma valdkondade – perepoliitika ja kodanikuühiskonna hetkeseisudest. Minister rõhutas, et Eesti rahvuse püsimajäämiseks on Eestimaa peredesse vaja rohkem lapsi, sest ütleb ju ka laulusalm – «Maa tuleb täita lastega».