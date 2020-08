Värskas peeti kortermajade päeva

Värskas kortermajades on elatud ja kortereid välja üüritud teadaolevalt pea sada aastat. Eilse ettevõtmisega sooviti elavdati majadevahelist suhtlust. Idee on saadud Väätsa kortermajade festivalist.

Päeva initsiaator oli Värska kultuurimaja juht Jane Vabarna, kes on ise elanud viis aastat kortermajas. «Värskas on 15 kortermaja, kus elavad ja on elanud tegusad, andekad ning toimekad inimesed,» ütles ta.