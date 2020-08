«Jah!» ütleb kunagine rahvasaadik Enn Tupp (79) pikalt mõtlemata. Kuid lisab, et võib ka nii ja naa vastata. «Mind võidakse süüdistada poliitspekulatsioonis, kuid miljoniline rahvas peab mõistma, et meie elu sõltub vaat et 90 protsenti meid ümbritsevast maailmast ja ülejäänu võimaliku paraja tosina ulatuses teeme ise oma poliitikat. Eestil ei ole häda mitte midagi! Meil tuleb kõigepealt ikka endast alustada, sest kibestumine ei vii paremusele.»