Põlvamaal Rasina bussipeatuses ootab Juta kahe ämbritäie mustikatega kokkuostuautot, mis siin kuus korda nädalas sõidab. Juta käib marjahooajal metsas pea iga päev. Marjad annab ta kokkuostu. «Ega ole sundust korjata. Kui enam ei jaksa, siis ei korja,» sõnab ta. Tema rekord on teenida mustikatega ühel päeval 77 eurot, kuid praeguse ligi 15-kilose saagi äraandmisel saab ta 29 eurot. Mustikaaeg hakkab otsa saama ning hinnad on langenud, selgitab ta.

Juta on aastaid müünud marju kokkuostu ja talle on see küllaltki lihtne lisateenistus. Teise pensioni teenib lisaks. «Eks peab muidugi tahtmist ja hasarti korjata olema. Mul tuleb korjates kohe hea hoog sisse,» sõnab ta. «Täna korjasin 10-liitrise ämbri täis tunni ja viie minutiga.»

Seeni Juta ekstra otsimas ei käi. Kui juhuslikult leiab, võtab ära. Nüüdki on saagiks lisaks marjadele 2,5 kilo kukeseeni. Nende hind on praegu kolm eurot kilo. Veel korjab Juta jõhvikaid, mida Emajõe Suursoo heldelt annab. Pohli aga mitte, sest nende eest makstavat väga madalat hinda.

Samad korjajad igal aastal

Ka Räpina ümbruses marjade ja seente kokkuostuga tegeleva Forber Groupi müügijuhi Kristjan Pärnaste sõnul on mustikaaeg lõppemas. Marjade eest makstakse 2–2,5 eurot, sõltuvalt kvaliteedist ning sellest, kas marjad on puhastatud. «Kes toob ilusamad marjad, sellele maksame rohkem. Kui aga mari on moosi- või mahlakvaliteediga, on hind madalam,» selgitab ta. «Meie korjajad on aastaid samad. Mõnikord toovad marju ka need, kes nädalavahetuseti lisaraha teenivad. Enamasti on korjajad eakamad inimesed, sest see töö nõuab kirge, kannatlikkust ja head tervist. Noored naljalt korilusega ei tegele.»

Pärnaste sõnul on neil olemas ka seente püsikorjajad. «Setomaal on korjajad, kellega oleme juba kümme aastat koostööd teinud. Tublid inimesed, kes korjavad 5–40 kilo kukeseeni päevas. Tõsi, 40 kilo korjatakse juba terve pere peale,» räägib ta. Kukeseente kokkuostuhind on loo valmimise ajal kolm eurot kilo ja sellega olevat müüjaid küll.

Heal korilussuvel ostab ettevõte 20–40 tonni mustikaid ning teist sama palju kukeseeni. Mustikate kokkuost on lähiajal lõppemas, järge ootavad pohlad ja jõhvikad. «Meie piirkonnas ei ole eriti konkurente, kuid lõuna pool teevad kokkuostuautod mõnel pool maanteel võidusõitu, et esimesena müüjate juurde jõuda.»

Kokku ostetud marjad lähevad väliturgudele, aga ka tööstustesse, edasimüüjatele ja osalt Soome.