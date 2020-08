Kui eelmisel aastal tekitas ettevõtmise kolimine Valga linnaparki omajagu üllatust, siis ürituse järel leiti valdavalt, et tegu oli hea lahendusega. Nii on festivali raskuspunkt seal ka tänavu.

Marsirivi ees suur orkester

Pargis saab kuulata kaitseväe orkestrit Simmu Vasari juhatusel, samuti sõjalaule ja -romansse külalistelt Lätist. Uudistada võib laagris olevate sõjameeste varustust ning siseturvalisuse tagajate ajaloolist ja nüüdisaegset tehnikat. Pargis asuvas spordihallis saab aga rändnäituse abil tutvuda kaitsepolitsei tegemistega. Teoks saab ka viis näidislahingut, mis tutvustavad võitluskombeid eri ajastutel.

Mullu tundsid paljud festivalile tulnud puudust aastaid selle üheks firmamärgiks olnud sõjameeste ja -tehnika rongkäigust. Tänavu leiab see taas aset. Ja nagu ütleb peakorraldaja Meelis Kivi: uhkemana kui kunagi varem. «Täitub minu ammune unistus: 2,9-kilomeetrisel marsil läbi Valga linna on sõjameeste rivi eesotsas kaitseväe orkester. Marsirivi on üles ehitatud nii, et eri ajastu vorme kandvad sõjaajalooklubide liikmed oleksid loogilises järjekorras.»

Paraku on visalt leviv koroonaviirus tänavu drastiliselt kokku tõmmanud osalevate riikide arvu. «Kui ühel aastal on kohale saabunud lausa 17 riigi sõjaajalooklubid, siis tänavu võib osalevad maad üles lugeda ühe käe sõrmedel: lisaks Eestile Soome, Läti ja Leedu. Poolast ja Venemaalt taheti kangesti tulla, aga ohutuse tagamise nimel tuli neile väga raske südamega öelda kindel ei. Osalevaid sõjamehi on 200–250 vahel.»

Väga hea meel on major Kivil hea koostöö üle kaitseväe ja kaitseliiduga. «Kuperjanovi pataljonist on saabumas üks rühm. Kuigi tegu on ajateenijatega, näitavad nad usutavasti juba ilusat rivisammu. Kaitseliit aga korraldab ühe näidislahingutest.»​

Ringi liigub militaarkloun

Põneva uuendusena tõi peakorraldaja välja, et tänavu on festivalil oluline roll militaar­klounil. «Euroopas on ta väga tuntud. Kloun lustib ka koos meie militaarteemapargi vapilooma hundiga. Valka saabub ta Riia sõjaajalooklubi abiga.»​

Kungla tänava jalgpalliväljakul saab aga nagu mullu uudistada õhuväe helikopterit Robinson 44, mis teeb marsi ajal ka kolm ülelendu. Sellega seoses on Kivil taas üks unistus, millel ka üsna suur lootus täituda.

«Praegused kaitseväe Robinsonid lõpetavad peagi teenistuse. Neist ühe saatus on juba teada: see läheb lennundusmuuseumile. Aga ka meie teemapargis seisev MI-8 kopter tahab juba ammu sõpra kõrvale. Kuna meie asutusel on tulemas juubel, tegutseme lootuses, et kaitsevägi ja kaitseministeerium teevad meile kingituse ja saame ühe Robinsoni endale,» avaldas militaarteemapargi ja festivali eestvedaja.

Äsja sai EKRE katuseraha toel värskema ilme ka militaarteemapargi õu. Suurt osa varem lageda taeva all seisnud tehnikast katab nüüd varikatus. Teemapargis leiab homme aset vanavara- ja käsitöölaat, õhtul saab seal teoks kontsert, kus esinevad Ivo Linna koos Supernovaga ning ansambel Hellad Velled.