Pärast Pühajärves peetud Eesti meistrivõistlusi avaveeujumises tulid paljud ujujad kämpingusse Kärnjärve äärde, et meenutada meie seast veebruaris lahkunud tulihingelist ujumissportlast ja veepallurit, avaveeujumise entusiasti, Võrust pärit Olav Lukinit.

Just ujumislegend Lukin, kelle elutee katkes tema 76. sünnipäeva eelõhtul tänavu veebruaris, algatas ligi veerand sajandit tagasi juulis endiste eri põlvkondade tipp­ujujate kokkusaamise Kärnjärve ääres. Need kohtumised ja sportlikud mõõduvõtmised kunagises ülipopulaarses laagris said Olavi innustusel suviseks traditsiooniks.