«Harjusime kõik etendustega juba ära. Minu kodu asub teisel pool järve ja kuulsin kõik palad ära, aga tekstist ei saanud aru. Lähemal elavad inimesed on juba kurtnud, et õhtud on nii vaiksed,» rääkis Kiidjärve haruraamatukogu juhataja ning MTÜ Kiidjärve Küla Selts juhatuse liige Krista Pikk kolmapäeval, mil töömehed olid lava ja tribüünide mahavõtmisega ühele poole saamas.