Võru linnapea Anti Allase sõnul on Võru inimesed kaldaala väga hästi vastu võtnud, kuna Võru inimesed on saanud ise kaasa rääkida selle arendamisel. Nii sai loodud petanki väljak, lauatennis, parkuuriala, fitnessi- ja lastealad. «Ja siis öeldi ka seda, et oleme küll Haanja kõrgustikul, aga Võru on hirmus tasane ja madal, et oleks lastel ka kelgumäed,» nentis linnapea Anti Allas