Vastseliinas avatakse Eestis ainulaadne spordiväljak

Tegemist on valgustusega spordiväljakuga, mida saab kasutada erinevate spordialade harrastamiseks, ennekõike on väljak mõeldud suvel rullhoki ja talvel jäähoki mängimiseks. See on Eestis esimese spordiväljak, kus saab mängida rullhokit suvisel ajal välitingimustes ja mis on kaetud võistlustasemel treeninguteks mõeldud Durflex 200 SP roller professional kattega.