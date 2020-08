Ilm läheb iga päev veidi jahedamaks

Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Hommikul Lääne-Eesti saartele jõudev vihmasadu levib edasi mandrile. Paiguti on äikest ja sadu on tugev. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 17 m/s, õhtupoolikul pöördub saartelt alates edelasse ja nõrgeneb. Sooja on 18-24 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb kagu- ja lõunatuul 6-10, puhanguti 14 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,6 meetrit. Hommikupoolik on sajuta, pärastlõunal võib hoovihma sadada. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 20-22 kraadi.

Pühapäeval on enne keskööd valdavalt pilves ja vihmane ilm. Paiguti on äikest ja sadu tugev. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, puhanguti kuni 14 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-19 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti kuni 13, saartel kuni 15 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, saju tõenäosus on suurem Lääne-Eestis. Puhub edela- ja lõunatuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.