Ööpäevaga sai koroonadiagnoosi seitse inimest

Neli Ida-Virumaa uut koroonajuhtu on seotud Estonia kaevanduse koldega, haigestusid üks töötaja ja kolm koldega seotud inimeste lähikontaktset. Ühe juhtumi asjaolud on väljaselgitamisel.

Ida-Virumaa kahe koldega on nüüdseks seotud üle 30 haigusjuhu. Ida-Virumaa Jõhvi Keldri koldega on pühapäevaks seotud üheksa baarikülastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, kellest kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.