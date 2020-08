Oliver Loode: ärgem kartkem setosid

Enne kui arutada, kes on Eesti põlisrahvad, peaks kokku leppima mõiste «põlisrahvas» tähenduses. Muidu läheb kogu arutelu rappa, nagu see juhtus FSC looga, kui metsandussektor bravuurikalt lahkus Eesti rahvusliku standardi koostamisest, väites et Eestis on põlisrahvas eestlased, ning ajades segi ka teisi põhimõisteid.

Eesti keeles on põlisrahvas tavapäraselt tähistanud mistahes põlist rahvast, kes on sajandeid või ka aastatuhandeid elanud oma territooriumil. Sellest seisukohast on eestlased tõepoolest põlisrahvas. Aga FSC kontekstis käib jutt põlisrahvastest rahvusvahelise õiguse mõistes, mis on midagi muud. Nimelt viimase poolsajandi arengu tulemusel on sõna «põlisrahvas» tõlkena ingliskeelsest indigenous people omandanud kitsama tähenduse.

Lihtsustatult on põlisrahvas selles tähenduses etniline rühm, kes määratleb end põlisrahvana, elab oma põlisel asualal, ei ole oma riigis dominantne, kuid kellel on kollektiivsed õigused, sealhulgas enesemääramisõigus. Siiski pole see õigus absoluutne – näiteks ei või seda kasutada riigipiiride nihutamiseks või koduriigist eraldumiseks. Põlisrahvaste õiguste keskne dokument on 2007. aastal vastu võetud ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon, mida toetab 150 riiki, nende seas Eesti.

Niisiis, kas Eestis on põlisrahvaid selle mõiste rahvusvahelises tähenduses? Kindlasti ei ole need eestlased, sest vaatamata meie põlisusele on meil õnn omada rahvusriiki, kus eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine on raiutud põhiseadusesse, kus oleme arvulises enamuses ja domineerime ka poliitika teostamisel. On hämmastav, et Eesti ühe juhtiva ekspordisektori esindajad ei mõista seda elementaarset tõsiasja.

Kuid kas Eestis on mitte-eestlastest põlisrahvaid? Lihtsat ja ühemõttelist vastust sellele küsimusele ei saa olema seni, kuni Eesti ühiskonnas pole tekkinud laiapõhjalist üksmeelt.

Minu seisukoht on, et kõigist Eesti etnilistest rühmadest vastavad põlisrahva tunnustele, kui võtta aluseks nn Martinez-Cobo kriteeriumid, kõige paremini setod, kusjuures see vastavus on suur. Siiski, praegu see ei ole peavoolu, sealhulgas Eesti riigi seisukoht. FSC metsamajandamise standardi töörühma esindaja Rainer Laigu palus 2018. aastal eksperdihinnangut Eesti põlisrahvaste küsimuses kolmelt asutuselt: kultuuriministeeriumilt, UNESCO Eesti rahvuslikult komisjonilt ja inimõiguste instituudilt. Kõik kolm vastasid nagu ühest suust, et Eestis pole põlisrahvaid, seejuures mainimata setosid poole sõnagagi. Just see viimane aspekt oli üllatav, sest tegelikult kõik vähegi informeeritud inimesed teavad, et Eesti põlisrahvaste küsimus taandub paljuski setode staatusele.