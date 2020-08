Tomi Saluveer: tegemise rõõm annab tiivad

Kodukohvikute päevadest sai tuule tiibadesse ka praegune Valga linna söögikoht, Vabaduse tänaval asuv Johanna kohvik.

Need kodukohvikute päevast sündinud edulood on näide, kuidas isetegemise rõõmust võib välja kasvada tulutoov ettevõtlus. Õnnelikud on need, kes suudavad endale meeldivast tegevusest vormida ametliku sissetuleku allika. Koidula kohvikus prooviti ja harjutati viis aastat, et jõuda veendumusele: meil tuleb see hästi välja ja saame hakkama.

Võru kodukohvikute päevad pidid tänavu ära jääma. Korraldaja, kes veab samal ajal toimuvat Võru pärimustantsufestivali, jättis koroonakriisi tõttu suursündmuse ära ega näinud ka kohvikutepäeva korraldamisel perspektiivi. Kodukohvikud olid siiski järjepidevad ega jätnud jonni. Ka Võru linn pakkus välja mõtte korraldada kohvikupäevad koos linna sünnipäeva üritustega. Nii säilitas kuuendat aastat kestev traditsioon järjepidevuse.

Sõprade autosid putitades, arvuteid hooldades, sõbrannadele soenguid tehes või õpilasfirmade kaudu on sageli jõutud suurde ärisse.

Need, kes võtavad ette kodukohviku tegemise, on toitu armastavad inimesed. Nad oskavad süüa teha, nad teavad, mida neile meeldib teha, ning nad oskavad ja soovivad seda teistele pakkuda. Kodukohviku pidajatel on kindlasti ka sõprusringkond, kes neid aitab, sest ringijooksmist on palju. Kodukohviku pidamine on midagi enamat kui söögi valmistamine: see on pere ja kogukonna koostegemise rõõm.

Põlve otsas tegemisest suureks äriks kasvanud edulugusid on kõikides eluvaldkondades. Sõprade autosid putitades, arvuteid hooldades, sõbrannadele soenguid tehes või õpilasfirmade kaudu on sageli jõutud suurde ärisse. Peamine on, et see tegijale endale meeldib. Isegi kui selle nimel tuleb senisest kindlast, kuid stressi tekitavast töökohast loobuda. Töökoha vahetamisega kaasnevateks elumuutusteks jääb julgusest tihti puudu.