Sotside parlamendisaadikud külastavad Võrumaad

"Poliitikule pole midagi paremat kui otsene ja avatud suhtlus inimestega. Poliitika ei ole midagi häbiväärset, kui see pühendub Eesti inimeste teenimisele. Selline lähenemine on töötanud Võru linnas ja küll töötab kogu maakonnas," ütles Allas, kes on ka sotsiaaldemokraatide Võrumaa piirkonna juht.

"Esimesena võõrustab meid Anti Allas, kes on Võru linnapeana teinud aastaid tänuväärset tööd, olles tänaseks üks Eesti hinnatumaid ja populaarsemaid omavalitsusjuhte. Anti on alati olnud kirglik nii oma kandi asjade eest seismisel kui muudes Eesti elu asjades kaasa rääkijana. Meie Võrumaa organisatsioonilt on alati olnud, mida õppida. Seega olen kindel, et see visiit saab olema inspireeriv ja meeleolukas," ütles Saar.