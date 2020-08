Valga noormees uuendas taas rekordit

Oma panuse Eesti koondise võidu heaks andis ka Valga noormees Tanel Visnap, kes oli 100 meetri jooksus neljas. Seejuures jäi spordiklubi Maret-Sport eest võistleval Visnapil pronksist puudu vaid üks sajandiksekund. «See on sisuliselt olematu mõõde,» tõdes tema treener Raimond Luts.

Selline sportlik saavutus on seda hinnatavam, et kuulmispuudega Visnap kuulus esmakordselt Eesti põhikoondisse ja võistles tavaliste atleetidega nagu võrdne võrdsega. «Eks tal ole paraku start teistega võrreldes natuke kehvem: seal kaotame kõige rohkem. Aga pole parata,» nentis noormehe treener. «Ta ise oli küll pettunud, aga ütlesin, et pole põhjust.»