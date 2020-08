Hulk lemmikloomi saab vaktsiinisüsti

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peaspetsialisti Enel Niine sõnul Eestis praegu marutaudi ei esine, kuid endiselt oleme haigusest ohustatud. «Kagu-Eesti piirneb kahe riigiga, millest ühes on marutaudijuhtumeid esinenud lähiminevikus ning teises haigus jätkuvalt väga levinud. Seetõttu on eriti oluline, et antud piirkonnas oleksid lemmikloomad vaktsineerimise tulemusel marutaudi eest kaitstud.»