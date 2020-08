Operail plaanib raudteel veetava vilja hulka kolmekordistada

"Multimodaalse kaubaveo teenuse kasv on olnud märgatav, oleme juulikuu seisuga vedanud 3310 konteinerit ehk liigume graafikus, et toome 2020. aasta jooksul maanteeliiklusest ära ligi 16 000 veoautot. Kaubamaht on kasvanud isegi 75 protsenti ulatudes 78 150 tonnini," ütles Peterson.

Tema sõnul on väga palju kasvanud killustiku vedu – seal on konteinerite arv suurenenud kaks ja pool korda. "Kui arvestada, et uued konteinerid võimaldavad vedada rohkem kaupa, siis tonnide lõikes on killustiku veo kasv olnud koguni kolmekordne," lisas ta.