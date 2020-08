Tilsis sai kooliaasta varakult hoo sisse

Kui üks populaarsemaid kooliaasta avaaktuse aegu vähemalt Lõuna-Eestis on 1. september kell 9, siis Põlva vallas asuvas Tilsi põhikoolis algas õppeaasta juba selle nädala esmaspäeval. Seega oldi üks esimesi koole Eestis, kus õppeaasta on juba alanud. Samal päeval oli Lõuna-Eestis avaaktus ka Räpina aianduskoolis.

«Meil on juba mõneaastane traditsioon alustada kooliaastat laagriga, kus õpilased saavad vabas õhus loodustarkusi ja näiteks orienteerumist õppida. Aga seal saab ka omavahel vestelda, kuidas suvel on läinud, samuti joosta ja mängida,» sõnas Lauk.

Koolijuht lisas, et vaatamata kooli väiksusele on seal väga tähtis koht huviharidusel. «Praegu on meil 19 huviringi: keraamikast robootikani. On ka oma keelekursus: võro kiil. Sügisest lisanduvad malering ja lennuring. Viimatinimetatus õpetame õpilasi lennutama droone ja ehitama mudellennukeid.»