Eesti sõlmis koroonavaktsiini eelostulepingu

Suurbritannias Oxfordis on Covid-19 vastase vaktsiini katsetused täies hoos ja AstraZeneca loodab järelevalvelt heakskiitu taotleda juba sel aastal. Euroopa Komisjon on vaktsiinivõidujooksus ühe liidriga sõlminud raamkokkuleppe 400 miljoni doosi ette äraostmiseks. Eesti otsustas selle raames eelostulepingu sõlmida.

"Meie soov on ideaaljuhul saada sealt vajalik doos poole elanikkonna vaktsineerimiseks. Esimene järjestus on kahtlemata riskirühmad: eakamad, kroonilised haiged, eesliinitöötajad tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas ja mujal riigiasutustes," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Tehingu hind on konfidentsiaalne, aga ulatub miljonitesse eurodesse. Samuti on konfidentsiaalne eellepingu täpne sisu, aga pretsedenditu vaktsiinide ette äraostmine tagab arendajale raha ja ostjale lootuse vaktsiinile, juhul kui see läbib testide ja kontrollide sõela.