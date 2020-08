Mati Määrits: kes lüpsab meie lehmad?

Kui maasikakasvatajad teaksid, et võõrtööjõuga edaspidi enam arvestada ei saa, on neil võimalik vähem taimi maha panna, panustada mõnele vähem töömahukale põllukultuurile või siis maksta kohalikele korjajatele vähemalt poole rohkem, et nad ikkagi tuleksid vagude vahele küürutama. Laupäeval Räpina valla külade esindajatega kohtunud riigikogulane Anti Poolamets väitis, et tema kodukandis Virumaal maksab ettevõtja korjajatele 50 sendi asemel euro kilost, mistõttu tööjõuga muret pole.