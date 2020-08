Urmas Kalla seab kokku võrokeelsete vanasõnade raamatut

Kandepind on veel piisavalt lai

Keelehoidja usub, et võro keelel on praegu piisavalt lai kandepind, et alles püsida.

«Tundub, et edaspidi on mõttekam tähelepanu suunata just paikadele, kus oma keel jätkuvalt au sees. Laste keelepesad tegutsevad ikka seal, kus keele igapäevaseid tarvitajaid. Ruumis hajusamalt paiknevaile keeleoskajaile saavad tuge pakkuda interneti suhtlusvõrgustikud. Mingit jõuga keele pealesurumist ei saakski olla. Aga pooleldi kavalusega – näiteks laulu kaudu, nagu Mooste Elohelül – on samuti võimalik võro keelt hoida,» märkis ta.

Neid, kes on alles asunud võrokeelse loomingu teele, ergutatakse festivalil Võro instituudi Julgõ Joro auhinnaga.

«Hoiame ju kogu seda pärandit alles teadmata, mida tulevik toob. Aga kui laseme kõigel kaduda, siis uuesti tekitada seda enam ei saa,» leidis Kalla.

Võro instituudis tõlgib keeletundja mitmesuguseid tekste, hiljuti näiteks Vana-Võromaa suure turismivoldiku kirjakeelest võro keelde.

Kui keegi püüab võro keelt rääkida hoolimata vigadest, ei suhtu Kalla ütlejasse sugugi halvakspanuga. «Näitab ju see vähemalt ära, mis laadis vigu valdavalt tehakse,» sõnas ta. Nii näiteks on põhjaeestlane harjunud, et eituse minevikuvorm käib alati koos nud-kesksõnaga (ei teinud, ei läinud, ei võtnud).

«Tallinlane seetõttu ütlebki «es tennü» ja «es lännü». Võrokese keeles piisab eitussõna enda minevikuvormist – on «es tii» ja «ei tii». Võro keeles märgib «es tennü» hoopis tingivat kõneviisi (ei teeks),» tõi Kalla näiteks.

Miis nigu mürgütükk

Segadusse võib ajada ka «s»-täht pöördsõna lõpus. «Kui eestlane mõistab sõna «parandas» kui minevikuvormi, siis meil märgib lause «tä parandas kellä», et kella parandamine alles käib,» lisas ta.

Põhjaeestlane ei pruugi ka aru saada lausest «Ma kasuta kolmõ last», millega Võrumaal mõeldakse laste kasvatamist, mitte kasutamist («kasvatama» ja «kasutama» on siin samatähenduslikud sõnad).

Sõna «mürk» tähendas Lõuna-Eestis hoopis terast, mistõttu lause «miis nigu mürgütükk» ütleb, et mees on kõva nagu raudnael. «Kukk» aga on võro keeles hoopis kuuse- või männikäbi.

«Karistamine» tähendas vanasti rohkem kas noomimist, ette hoiatamist või koguni keelamist. Näiteks «Imä karisť latsile är, et nä lumbi viirde ei lääsi» tähendab, et ema keelas lastel minna tiigi äärde.

Seesuguseid näiteid leiab hulganisti Urmas Kalla koostatud «Võru-eesti eksitussõnastikust», mis ilmus trükist eelmisel aastal.

«Eks ma ikka üritan mõnd vahepeal ununenud sõna taas kasutusse tuua. Nii olen palju kasutanud sõna «ask» prügi asemel ning «asukasti» prügikasti tähenduses. Ask on prügi, mida saad põranda pealt kokku pühkida. Samamoodi võiks uuesti kasutusele võtta juba nimetatud sõnad «mürk» ja «kukk» põlises tähenduses – seda enam, et mürgi kohta kasutati vanasti sõna «kih(v)ť,» pakkus Kalla.

Urmas Kalla laulab mees­ansamblis Liinatsuraq ning sama ansambli neljast mehest koosnevas pundis Ütsiotsõ. «Viimasel ajal saame küll harva kokku, aga ühe plaadi oleme siiski välja andnud.»

Küsimusele, kas võro keel on ka 50 aasta pärast alles, kostis keeleharija: «Siis ei hoia seda enam meie. Peame arvestama, et keel niikuinii muutub. Saame seda alles hoida järgmistele põlvedele. Me ei saa ega võigi neile tulevikku ette kirjutada, kuid jätame neile võimaluse valida.»