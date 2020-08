Vidrike külamaja ja Mulgi väiketootjad said tunnustuse

Peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Jaak Aab andsid Stenbocki majas toimunud pidulikul vastuvõtul üle Regionaalmaasika auhinnad, millega tänati kõige tublimaid inimesi ja ettevõtteid Eesti regionaalarengusse panustamise eest.

Ratas tunnustas nii tänavusi laureaate kui ka kõiki teisi konkursil osalejaid, kes on andnud olulise panuse, et hoida ja arendada elu oma kodukohas. Tema sõnul aitavad nad oma tegevusega kaasa, et meil oleks töökohti ning kogukonna- ja seltsielu kõikjal Eestis.

«Vaadates tänavusi Regionaalmaasika auhinna laureaate, julgen täie veendumusega öelda, et kohapealsete inimeste tahtmise ja ettevõtlikkuse taha Eesti eri piirkondade areng ei jää,» ütles peaminister.

«Tänavusel Regionaalmaasika konkursil oli rekordiliselt palju kandidaate. See on ilmekas näide, kuidas meil on üle-eestiliselt väga palju toimekaid ja tublisid inimesi, kes annavad oma märkimisväärse panuse erinevate piirkondade arengusse ja heaolusse,» rõõmustas riigihalduse minister Jaak Aab. «Tänu neile on saanud parema hoo sisse piirkonna majandus, loodud uusi töökohti või hoopis ergutatud kohalikku seltsi- ja kogukondliku elu. See teeb suurt heameelt ning ma ütlen teile kõigile suur aitäh! Te teete vägevat ja olulist tööd.»

Regionaalarengu auhind antakse välja seitsmendat korda. Konkursi parimad on ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus, loodud uusi töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid ning teenuseid või millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Jaanuari lõpus välja kuulutatud konkursile sai kandidaadiks esitada nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Konkursile laekus 34 ettepanekut, mille hulgast valis riigihalduse ministri moodustatud hindamiskomisjon välja viis silmapaistvamat algatust. Auhinnasaajaid tunnustatakse Eesti klaasikunstniku Maret Sarapu tehtud klaasist maasikaga.

Üks viiest tunnustatust on Vidrike külamaja Otepääl. Tegu on suurepärase näitega, kuidas äri ja kohalik kogukond üht sammu astuvad. Kümmekond aastat tühjana seisnud maja sai uue hingamise Vidrike kogukonna koosolemise majana. Maja üks pool on planeeritud külakogukonna ürituste läbiviimiseks, teises on köök ning puudega köetav pitsaahi. Külamaja on andnud külale olemasolemise väe ja põhjuse koos käia ning koos tegutseda.

Samuti pälvis tunnustuse Mulgi väiketootjate liit: toidu ja käsitöö valdkonnas Mulgi väiketootjaid koondav ühendus, kes aitab viia Mulgimaa head kraami nii Eesti kui ka välismaa turgudele. Liidu eestvedamisel on algatatud ka Mulgi Söögi Vestival. Mulgi Väiketootjad on ühiselt sisenenud turule riiulitegaMulgi Värk, mis isikupärastavad piirkonna tootjaid ja tutvustavad Mulgimaa tooteid mõjusamalt.