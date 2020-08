Varstusse tuleb kergliiklustee

Varstu aleviku kergliiklustee ehitamisel kasutatakse 158 839,44 euro ulatuses ühinemistoetust, sellest on juba tasutud põhiprojekti valmimise ning Kesk tänava servas asuva madalpinge maakaabelliini ümbertõstmise projekteerimise ja tööde eest. Projekteerimine oli omajagu ajamahukas, sellega tehti algust juba 2019. aasta suvel. Samas annab projekteerimisele pühendatud aeg ning selle juures tehtud koostöö erinevate ametkondadega kindlustunde, et põhiprojekt on vastavuses maanteeameti esitatavate nõuetega avalikule teele. Uus jalgratta- ja jalgtee on suure avaliku huviga rajatis, mis kulgeb läbi aleviku, läbides seejuures lõike nii riigi- kui eramaast ning luues kohalikele elanikele ohutuma liikluskeskkonna ja suurendades kergliiklejate turvalisust.