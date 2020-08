Veetka Ultra toob jooksusõpradeni Karula rahvuspargi varjatud aarded

Veetka Ultra peakorraldaja Jonatan Karjuse teatel on pikim distants poolsada kilomeetrit, mis joostakse ühel ringil läbides rahvuspargi põnevamaid paiku alates Kaika kandi kuppelmaastikust ja seda ümbritsevatest küladest ning lõpetades Soolamägede ja Ähijärve taguste rabamaastikega. Huvilistel on võimalik oma võimed proovile panna ka 35 ja 15 kilomeetri pikkustel radadel, mis kulgevad vastavalt pika raja lõuna- ja põhjapoolsetel osadel.

Rajad on võimetekohased kõigile ja pakuvad parima valiku Eesti ühe ilusama piirkonna looduskaunimatest paikadest. Oleme sündmust planeerides mõelnud sellele, et raja läbimine annaks mõnusa emotsiooni nii tippsportlasele kui harrastajale. Võib jooksta võidu või läbida kiire kõnnitempoga.

Sündmuse eesmärk on kasvada Balti riikide üheks tuntuimaks maastikujooksuks.

“Karulasse on Tallinnast sama pikk tee nagu Riiast. Kuigi sel aastal alustame tagasihoidlikult, siis on lähiaastatel sihik seatud tuntuse kasvatamisele kogu regioonis, panustades sporditurismi edendamisega kohalikku kogukonda,” sõnas Karjus, lisades, et