Lenna Kuurmaa liitub raadio Elmar meeskonnaga

Saade tuleb lõbus, positiivne ja teemad, mida naised kajastavad, on seinast seina. Sageli räägivad Manna ja Lenna väga isiklikel teemadel. Kindlasti julgustavad nad kuulajaid oma arvamust avaldama ja mängime üheskoos ägedaid raadiomänge. Kuna stuudios on kaks eesti muusika armastajat, jõuavad kindlasti eetrisse ka põnevad jutuajamised muusikutega.

Raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik tunneb ülimat heameelt, et Lenna on otsustanud Elmari perega ühineda: «Lenna looming ja hääl on raadio Elmar kuulatele alati väga meeldinud, nüüdsest saavad kuulajad temast ja tegelikult ka minust eetris veelgi rohkem teada. Koos pakume esmaspäeviti hoogsat ja positiivset programmi, millega kogu nädal mõnusalt käima lükata.»