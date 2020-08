Veekogude kaldad täituvad tulede mänguga

Valga Pedeli poolsaarele tuleb homme laulma tõeline merelaulik – Jaan Tätte. Samuti on maakonnas aastaid muinastulede ööd tähistatud Nõuni rannas. Tänavu on sealne üritus eriti uhke: näha saab slackline’i tulesõud Tauri Vahesaarelt. Mõnusat muusikat pakuvad Linalakk ja Hugo. Küpsetatakse pannkooke. «Kui sul on sahvririiulil üks hea moosipurk, võta kaasa, sööme koos ära!» paneb Nõuni kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks südamele.