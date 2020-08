Õppetöö käib ehitajatega kõrvuti

«Tähtaeg on oktoobri lõpus, mistõttu saame natuke aega koos ehitusmeestega koolis käia. Meie toimetame omi asju, nemad omi. Ehitusmehed ütlesid, et meie neid ei sega, kui ei hakka just tellingutel ronima. Kui õpetajatega hiljuti koosolekut pidasime, oli küll puurimise häält kuulda, mistõttu tuli natuke kõvema häälega rääkida. Aga oleme paindlikud ja leplikud, sest tahame, et mõisahoone saaks ilusaks,» rääkis direktor Ave Kikas.

Koolipere on remondiga juba harjunud. Kuna aasta tagasi oli põhirõhk tuleohutusel, olid neljal klassil vahepeal uksed eest võetud, sest need muudeti tule- ja suitsukindlaks. «See tähendas, et tegime umbes kuu aega lahtiste ustega tunde,» meenutas koolijuht.

Sisetöid alustati mullu

Põlva vallavanema Georg Pelisaare sõnul olid tööd plaanis juba ammu ja see sai kirja ka Ahja, Mooste, Laheda, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingusse. Eelmisel aastal alustati sisetöid, mille käigus moodustati tuletõkkesektsioonid, paigaldati tuletõkkekardinad, uued kõrvaluksed ja evakuatsioonikäik ning restaureeriti peauks.

Tänavu mais alustas OÜ Aarna Ettevõtmised sajuveekanalisatsiooni ja vundamendi hüdroisolatsiooni väljaehitamist. 40 892 eurot maksnud tööd on lõpetatud.

Fassaadi restaureerimise riigihankele esitati viis pakkumust. Võitis OÜde SaiRee ja Edepol ühispakkumus maksumusega 157 266 eurot. Seinad kaetakse lubikrohviga, parandatakse maakivist müüri ja mitmed välimised aknad ning tehakse teisigi vajalikke töid. Mõisa peahoone peaks uue ilme saama loodetavasti oktoobri lõpuks.

Moostes paikneva OÜ Saviukumaja tegevjuht Marko Kikas lisas, et seinad kaetakse hüdraulilise lubjaga, mis jõuab ehitusele paarisaja meetri kauguselt.

«Meil on hea lähedal käia ehitajaid nõustamaa. Kuna Moostes on Eesti parimad savi- ja lubikrohvid, on mõistlik võtta need kohapealt. See on ju ajalooline hoone ning vanasti saadi samuti tsemendita hakkama. Kui kasutada hüdraulilist lupja, saab teha vastupidavaid lubikrohve, mida sajandeid kasutatud, aga mis vahepeal ära unustatud. Kokku viis meid ehitajaga endine Mooste vallavanem Ülo Needo,» mainis Marko Kikas.

Mõisahärra tiitlit kandev Needo sõnas, et osa soklist jääb vana krohviga, kolmandikule pinnast aga tuleb uus lubikrohv, mis on ühtlasi kohaliku toodangu näidis. «Tahtsimegi enne uue krohvi ära proovida. Kui see on viis kuni kümme aastat seisnud ja püsib, vana osa aga laguneb, tuleb ka ülejäänud pind katta uue krohviga.»

Direktor Ave Kikas on fassaadi remonti oodanud kolm ja pool aastat.

Eksvallavanema meenutusel otsustas Mooste vallavolikogu veel enne omavalitsuste liitumist, et kogu ühinemisraha läheb kooli heaks. «Aga juba hoone viimine vastavusse päästeameti nõuetega läks plaanitust kallimaks. Lõpuks ühinemise puhul antud rahast välja ei tulnudki ning Põlva vald pidi veel juurde panema.»