Tamula algab sademeveekaevust

Tegu on osaga teavituskampaaniast «Meri algab siit». Selle käigus märgistati kokku ligi 1000 sademevee kaevuluuki, et teavitada inimesi, millist ohtu endast kujutavad sademeveega Läänemerre sattunud sigaretikonid. Suitsetajatele omane komme poetada konisid vihmavee äravoolu restkaevudesse toob kaasa suure keskkonnariski, millest inimestel pole tihti aimugi. Läänemere üks suurimaid reostajaid lisaks väetistele on just konid.