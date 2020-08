Valga mees tegi Valgevene toetuseks Eestile tiiru peale

«Kui Valgevenes hakkas valimiste teema pihta ning rahvas tõstis pead, siis vaatasin, et teised võtavad seisukohti, aga eestlane on vait. Mõtlesin, et panen Eesti ja Valgevene lippudega särgi selga ja teen selle tiiru. Äkki siis keegi märkab,» rääkis Reede. Samuti on tal Valgevenes tuttavaid. Õnneks tulid juba sõidu ajal valitsuselt ja riigikogult seisukohad, mis mõistsid toimuva hukka.