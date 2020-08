«Eelmisel sügisel, kui riigipea töötas Kagu-Eestis, osales presidendi kantselei meeskond Nedsaja külas talgutel. Need lõpetas pidu, kus me esinesime. Arvatavasti just sealt jäi meie muusika vastuvõtu korraldajatele kõrvu,» rääkis Valk. «Väga tore, et president on oma ametiajal nii palju Kagu-Eestisse jõudnud ja ka roosiaia vastuvõtule kutsus esinema ansambli siinsest piiriäärsest külakesest.»