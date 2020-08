Kuidas uus kooliaasta sel korral Elva gümnaasiumis vastu võetakse?

Hoiame ikkagi seda 1. septembri traditsiooni, mis on kestnud juba üle 50 aasta. Aktus toimub laululaval ja teeme seda iga ilmaga. Meil on rongkäik, mis on samuti traditsioon. Sel aastal korraldame selle vähendatud kujul. Aktused on sel aastal ainult 1., 10. ja 12. klassil, teistel on lihtsalt klassijuhataja tund. Kuna tegemist on väliüritusega, suudame seal hajutatust hoida ning nende klasside peale ei ole inimeste hulk nii suur.