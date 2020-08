Küsitlus: kuidas olete uueks kooliaastaks valmis?

Kalmer Sarv, Keeni põhikooli direktor

1. september on meile alati väga tähtis päev, aga sel aastal on see eriline veel selle poolest, et pea pool aastat on õpilased olnud distants­õppel. Nad väga ootavad seda aega, et tulla koolimajja õppima ja näha oma sõpru.

Püüame meiegi anda keskkonnale sellist tegu ja nägu, et õpilastel oleks võimalik siin suure tahtmise ja innuga õppida. Koolimaja remondiga meil muret pole, jõuame õigeks ajaks valmis. Nii et ootame rõõmsalt lapsi ja usun, et ka õpilased vaatavad põnevusega uue õppeaasta poole.

Tiina Kukk, Pühajärve põhikooli tulevase 1. klassi õpetaja FOTO: Madis Perli

Igati valmis. Oleme selline väike kant, kuhu loodetavasti nakkus ei jõua, et saaksime teha kontaktõpet. Vastsel esimesel klassil on tegelikult distantsõppe kogemus, kuna viisime kevadel eelkooli läbi samamoodi kaugõppes. Aga leian, et kaugõpe pole kindlasti hea variant nii väikeste laste puhul. Üks asi on aineteadmised, teine sotsiaalsed oskused. Kindlasti pole esimesse klassi tulek hirmus, tegelikult on ju koolis tore.

Teve Rajamets FOTO: Arvo Meeks

Arvan, et üsna valmis. Pole ju väga ammu saanud koolis tavalise õppekorraldusega käia. Kuna olen ülikoolis, siis eriliselt valmistunud uueks aastaks pole. Uue seljakoti soetasin, et rattaga lihtsam liigelda oleks, kuid elevusega vihikute ostmine jääb juba aastate taha.

Loodan, et ka õppejõud on saanud suvel keerulisest kevadest välja puhata ning valmis tudengeid taas kontaktõppe vormis juhendama. Tuleb lihtsalt loota, et viirus meie elukorraldust taas ei halva ning saame selle kooliaasta tervelt lõpetada.

Miia Pallase, Pühajärve põhikooli direktor FOTO: Madis Perli

Täiesti valmis. Sellel aastal tuleb meil kooli juba 113 õpilast ja lasteaeda 48 last. Laste­aeda tuleb üks rühm juurde, ja see on meile väga suur asi. Kümme aastat tagasi taheti meid kinni panna, aga nüüd on kogu aeg õpilaste arv kasvanud ja kõik väga hästi. Õpetajad on olemas, kõik töötajad samuti. Nii et ootamegi, et lapsed kooli tuleks.