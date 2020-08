Päästjad paluvad muinastulesid süüdates järgida ohutusreegleid

„Lõkete tegemisel ja lahtise tule kasutamisel tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid ning tugeva tuule korral on lõkke süütamine ohtlik. Kindlasti tuleb jälgida tuule suunda, et see ei kannaks sädemeid majade, roostiku või metsa poole,“ selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe ja lisas, et suurema lõkke kaugus olgu hoonetest vähemalt 15 meetrit ning metsast vähemalt 20 meetrit.