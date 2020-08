President Kaljulaid: Riigikohtul on oluline roll meie vabaduse ja väärtusruumi hoidmisel

Riigikohus ja kõik Eesti kohtud on üheks oluliseks õigusriigi ja inimeste põhiõiguste kaitse garandiks, selgitas riigipea. „Kohtule antud võimalus jätta kohtuasja lahendamisel põhiseadusega vastuolus olev õigusakt kohaldamata on andnud inimestele kindlustunde, et meie õigused ja vabadused saavad kohtus kaitstud, kinnitades sellega nii nende usku õiguskorda kui riiki tervikuna," toonitas ta.