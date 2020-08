Tervise arengu instituut kutsub septembris alkoholist puhkama

Ettevõtmine on järjest populaarsem – mullu liitus TAI korraldatud alkoholivaba septembriga kampaania järeluuringu andmetel ligi 31 700 inimest. Sel aastal oodatakse veelgi aktiivsemat osavõttu. Tänavuse alkoholivaba kuu tunnuslause on "Tule puhka alkoholist!". Aktsiooniga on kutsutud liituma kõik, olenemata sellest, kui palju keegi alkoholi tarvitab.

"Kampaaniaga soovime inimestele meelde tuletada, et alkohol on aine, mis koormab nii füüsilist kui vaimset tervist ja isegi ainult üks alkoholivaba kuu aitab märkimisväärselt parandada enesetunnet ja elukvaliteeti. Veelgi olulisem on, et selline kogemus aitab pikemas perspektiivis oma alkoholitarvitamist paremini kontrolli all hoida," selgitas TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

Kampaaniaga liitunuid aitab igapäevaste nõuannetega puhkuselennu kapten, keda kehastab Endla teatri näitleja Sander Rebane. Alkoholivaba kuu eestkõnelejana jagab Rebane osalejatele puhkusenippe ja pakub võimalusi põnevateks vahemaandumisteks kogu kuu vältaval puhkuselennul.

Alkoholist puhkamiseks ei ole vaja registreerida. Piisab, kui on soov järele proovida, kuidas alkoholivaba kuu enesetunnet ja igapäevast elurütmi mõjutab. Nõuannete jälgimiseks ja motivatsiooni säilitamiseks tasub terve septembrikuu vältel silma peal hoida veebilehel septembriseijoo.alkoinfo.ee (https://septembriseijoo.alkoinfo.ee) ja Facebooki lehel "Septembris ei joo" (https://www.facebook.com/septembriseijoo/).

Puhkus alkoholist on lihtsam ja põnevam, kui seda teha kaaslastega koos. Ühiselt on hea üksteisele lisamotivatsiooni jagada ja koos midagi põnevat ette võtta, mis aitaks alkoholist eemale hoida – olgu selleks trenn, filmivaatamine või muu meelepärane ajaveetmise võimalus. Varasemate aastate kogemus näitab, et enamikul osalejatest õnnestub september alkoholivabalt läbida ning see parandab märgatavalt nende enesetunnet ja elukvaliteeti. Samuti rääkis suur osa aktsioonis osalejaist sellest oma sõpradele ja tuttavatele ning soovitaks seda neilegi.

"Kutsume ka tööandjaid ning erinevaid organisatsioone algatust toetama. See on tööandjatele hea võimalus näidata eeskuju ja poolehoidu tervislikele eluviisidele," lisas Sammel. TAI on koostanud tööandjatele ka praktilisi näpunäiteid, kuidas aidata kaasa alkoholivaba kultuuri loomisele. Neid näeb leheküljel www.terviseinfo.ee/images/tai_sej_A3.pdf