Võru linnagaleriis avatakse kolm uut näitust

Õlimaale, joonistusi ja abstraktseid kompositsioone on mitmest perioodist. Aivari viimased suureformaadilised õlimaalid on nii värsked, et värvgi veel kuivamata.

II korruse galeriis on väljas Andrus Rõugu maalinäitus "Tamula tango", mis on suuresti mõjutatud (eriti viimatiste tööde puhul) sümbolismist ja rahvusromantilisest mütoloogiast. Autor loeb avamisel ette ka selleks puhuks loodud luuletuse.

Toomas Kuusing elab ja töötab Võrus, kuid tema kunstiga on tuttavad ka kunstihuvilised kõikjal üle Eesti, ilmselt kaugemalgi. Tema kõverpeeglist nähtud/kujustatud maailm on vaieldamatult satiiriline, kuid mitte kunagi kuri. Tema tegelased teostel võivad tunduda veidrate, mõnikord isegi naeruväärsetena, kuid kunstnikul puudub nende suhtes üleolekutunne või didaktiline kõrvalt(ülalt)vaataja positsioon.

Teostel kujutatud stseenid on enamasti lavastatud fantaasiad. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist on visuaalse absurdiga, kuid teostel kujutatud teemad ja stseenid on oma olemuselt ja sisult tõsised ja päevakajalised. Teostel ei ole kujutatud konkreetseid inimesi ega situatsioone. Kõik kujutatu on fiktsioon.