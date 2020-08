Noored tunnustasid kirglikku eestvedajat

Auhinnale esitati sedapuhku kolm kandidaati. Nende seast valiti tunnustuse saajaks Margo Mets­oja. Tänu tema eestvedamisele on teoks saanud hulk noortele ja ka paljudele teistele piirkonna inimestele mõeldud vahvaid algatusi. Neist olulisim on kettagolfiradade rajamine Tõrva valda ja selle ala võistluste korraldamine ning Tõrva kino Koit tegevuse taaskäivitamine. Metsoja on aga ka Tõrva raadio eestvedajate seas, samuti on ta piirkonna inimeste heaolu nimel kirjutanud tohutu hulga projekte. Tihti teeb Mets­oja seda kõike omast vabast tahtest.