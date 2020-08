Lucas Leok võitis karikasarja

Holstre-Nõmmel peeti motokrossi noortesarja finaaletapp. Klassis 65cc tuli 227 punktiga võitjaks Lucas Leok Sõmerpalu motoklubist, kellele see oli esimene aasta sõita 65-kuubikulisel tsiklil.

«Koroonaaeg mängis ilmselt Lucase kasuks,» rääkis noormehe isa ja treener Aigar Leok. «Meil oli rohkem aega vaheaastaks valmistuda. Poiss on terve hooaja püsinud terve ja oleme teinud ka järjepidevat tööd. Võtan tema ees mütsi maha, sest ta on näidanud väga visa hinge ja suurt võitlusvaimu! Eilsesse viimasesse startigi minnes ütlesin, et võid ju veidi rahulikumalt võtta - aga ta punnis ikka nii sõidu- kui etapivõidu välja ning oli ka sarjas esimene.»