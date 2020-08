Aasta õpetaja ei tee lugemises järeleandmisi

Saverna koolis on Luht töötanud 30 aastat. Alustas algklasside õpetajana, aga kuna eesti keel väga meeldis, hakkas kohe kõrvalt ka seda ainet andma. «Ning kui eesti keele õpetaja pensionile suundus, läksingi üle.»

Lapsed on pedagoogi tähelepanekutel hakanud vähem lugema. «Aga ega ma neile allahindlust tee – lugema nad peavad. Neil, kes palju loevad, on niivõrd head mõtted, et nad ka kirjutavad hästi. Kui toon klassis näite, et nemad loevad palju ja kui hästi neil mõnel konkursil jälle läks, paneb see ka teisi lugema,» tõi Luht näite heast eeskujust.

Aasta põhikooli aineõpetaja Ivi Luht on Saverna põhikoolis töötanud 30 aastat. FOTO: Mati Määrits

Õpetaja kontrollib ka ennast

Nutipõlvkonnast rääkides tõdes õpetaja, et suur algustäht ja kirjavahemärgid on ikka täiesti tõsine teema. «Omavahelises suhtluses nad neid ju ei kasuta ning keelereeglitest ei hakka üldse rääkima. Olengi naljatades öelnud, et oleme tagasi esimese, foi­niiklaste tähestiku juures, kus täishäälikuid ei olnud ning tuli ise mõelda, kuhu midagi vahele tuleb.»

Keeleveeb ja õigekeelsussõnaraamat on pedagoogil kogu aeg käepärast ning ta tunnistab õpilastele, et kontrollib ka ise õigekirja, sest reeglid on vahepeal muutunud. «Ütlen õpilastele sedagi, et te ei pea kõike pähe õppima, aga peate oskama otsida vastust, kuidas õige on,» märkis ta.

Ivi Luht tunnustab algklasside õpetajaid, kes on selleks ajaks, kui lapsed tema juurde jõuavad, tohutu vaeva ära näinud. «Alles seejärel hakkavad nad konkurssidel ja olümpiaadidel käima. Kui viienda klassi laps kirjutab perfektselt, ei ole see üldse minu töö.»

Saverna kooli lõpetajad on edasi läinud nii Otepää, Tartu kui ka Põlva gümnaasiumidesse. «Üldiselt on ikka nii olnud, et kes kuhugi proovib, see sinna ka saab,» lausus aasta õpetaja.

Lasteaeda naasmist oodati pikalt

Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja, Põlva lasteaia Pihlapuu õpetaja Jaanika Kivi on lasteaednikuna töötanud seitse aastat, neist ühe aasta Tallinnas ja ülejäänud aja Põlvas. Mõmmi rühmas, kus Kivi töötab, on praegu koolieelikud ja kolmeaastased.

«Tunnen, et lasteaed on just see koht, kus mulle meeldib. Rühmas ja terves lasteaias on hea meeskond, kellega on hea koostööd teha ja kes vajaduse korral toetab,» ütles Kivi.

Kevadel, kui lapsed ei saanud lasteaias käia, oli põhirõhk kodutööl. «Koos paarilisega tegime lasteaiale multika, mis on üleval Pihlapuu kodulehel. Samuti vaatasime üle õpetaja kutsestandardid eneseanalüüsi tegemiseks. Kolme koolieelikuga suhtlesime ka interneti vahendusel, aga teised said kodulehelt materjale ja infot,» rääkis õpetaja.

Aasta lasteaiaõpetaja Jaanika Kivi kiidab Pihlapuu head meeskonda. FOTO: Mati Määrits

Taas on lapsed rühmas ­ 24. augustist. «Kõik olid lasteaeda tulekut pikalt oodanud, sest sõpru oli hea näha. Endal samamoodi,» tunnistas Kivi.

Mitu kuud eriolukorra ja distantsõppe tingimustes töötanud Põlvamaa õpetajad kohtusid neljapäeva õhtul Mooste folgikojas, kus aasta parimad võtsid vastu tunnustuse.

Haridustöötajaid tervitas Põlvamaa omavalitsuste liidu esimees, Kanepi vallavanem Piret Rammul. Laulis vokaalansambel Krüüsel, mille ridades teeb kaasa Vana-Koiola rahvamaja direktor Bibi Perlov. Tänuõhtule pani punkti Andrus Kivirähki monokomöödia «Sinised kilesussid jalas», mille esitas Indrek Taalmaa.