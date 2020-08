POOL SAJANDIT ÕPETAJA

Tema sõnul on 1. septembri aktused muutunud pidulikumaks. Rohkem nähakse vaeva kaunistustega, et kõik oleks viimseni ilus. Temal ei olnud nii, et lõpuklassi õpilane toob käe otsas koolitee alustaja saali aktusele. See traditsioon tuli tema meenutuste järgi 1970. aastatel.